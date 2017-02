Chef's Table ritorna su Netflix: videointervista a Tim Raue, il numero uno dei cuochi tedeschi

NOTIZIE

17.02.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



Chef's Table - La terza stagione, serie dedicata a chi ama il buon cibo, elevato ad arte e perfino a sacro. Lo show ci fa fare un giro del mondo mentre conosciamo sei chef internazionali: da un ristorante di Berlino a un tempio buddista in Corea del Sud.

Chef's Table è stato presentato in anteprima all'interno della sezione Culinary Cinema della Berlinale: Film.it ha incontrato Tim Raue, uno dei protagonisti di questa nuova stagione. Vi mostriamo l'intervista allo chef tedesco nel video che segue.







"Abbiamo cucinato tutti i piatti del menu. Un totale di ventiquattro portate - ci racconta Raue, fan dell'Italia e della Sicilia - Ogni piatto per me è come un figlio, lo amo. Un figlio può essere il più sexy, l'altro quello brutto ma il più intelligente. Amo ogni singolo piatto".



Eletto all'interno della lista dei cinquanta chef migliori del mondo, Raue è perfetto per incarnare il ruolo di superstar della cucina: simpatico, duro tra i fornelli e con un ego sconfinato. Un vero divo che un tempo era un ragazzo di strada. E' stata la cucina a salvarlo: "Se io sono quello più forte, il più duro, il più veloce... allora il mio team mi accetterà come leader. Un giorno sarò troppo vecchio, non sarò più così veloce, ma avrò sempre il mio gusto. Questa è la ragione per cui sono nella lista dei migliori cinquanta chef al mondo! Non ho una tecnica, non sono il più grande inventore vivente, ma ho un gusto speciale. Questo fa la differenza".



Prima di salutarci lo chef ci presenta il suo piatto preferito, Wasabi Langoustine... scampi, wasabi e riso. Ascoltate la ricetta nella videointervista!



I sei nuovi episodi di Chef's Table sono disponibili su Netflix a partire da oggi, 17 febbraio.