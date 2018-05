Buon compleanno Grease! La sua gioia contagia tutti anche dopo 40 anni

NOTIZIE

Il musical più amato di sempre ritorna in DVD e Blu-ray in edizione restaurata. Ne parliamo con l'attore Michael Tucci alias Sonny LaTierri dei T-Bird

21.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



una nuova completamente restaurata, Film.it parla con Sonny LaTierri, membro dei T-Bird di Danny Zuko che nel film prova senza successo a conquistare la Marty delle Pink Lady. "La storia è molto semplice - ci racconta Tucci - Un ragazzo incontra una ragazza. Il ragazzo perde la ragazza. Il ragazzo riconquista la ragazza. Il segreto di Grease è che tutti possono identificarsi all'istante con questi personaggi. Succedeva a teatro, dove bastava che il sipario si alzasse per attivare questo processo di identificazione, ed è successo soprattutto al cinema: metti al centro dello schermo due star come In occasione dell'uscita del film in Home Video in, Film.it parla con Michael Tucci alias, membro dei T-Bird diche nel film prova senza successo a conquistare ladelle Pink Lady. "La storia è molto semplice - ci racconta Tucci - Un ragazzo incontra una ragazza. Il ragazzo perde la ragazza. Il ragazzo riconquista la ragazza. Il segreto di Grease è che tutti possono identificarsi all'istante con questi personaggi. Succedeva a teatro, dove bastava che il sipario si alzasse per attivare questo processo di identificazione, ed è successo soprattutto al cinema: metti al centro dello schermo due star come Olivia Newton-John e John Travolta e allora farai qualcosa di leggendario. Non potrai più togliergli gli occhi di dosso".



Tucci ricorda il passaggio di Grease dal palcoscenico al cinema: "Una cosa del genere era già accaduta a







Era l'estate del 1977 e Tucci girava Grease negli Studios della Paramount: "Ogni giorno su quel set era una festa. Una delle ragioni del successo di Grease è che si tratta di un lavoro d'amore: eravamo amici anche nella vita. Con John ci conoscevamo già da tempo. Ha sempre dato il massimo della positività in tutti i ruoli che ha interpretato: da Grease a Pulp Fiction. Olivia all'epoca era una star internazionale e John sul set le teneva testa". Tucci rivela che prima di Travolta il ruolo di Danny fu offerto a : "Una cosa del genere era già accaduta a Tutti insieme appassionatamente : era un buon musical, al cinema è diventato mito. E questo grazie a Julie Andrews. Ho lavorato allo spettacolo sin da quando lo portarono a Broadway, ma mi sostituirono quasi subito. Il film e il lavoro del produttore Allan Carr mi hanno cambiato la vita. Ho messo tanto di me nel personaggio: anche io volevo fare parte di un gruppo e piacere alle persone. Sul set ero sempre bravo a far ridere, perfino quando facevo quello serio. Grazie a Grease ho potuto avere una carriera di attore e ho ottenuto ruoli di prima linea in serie TV come Un detective in corsia ".Era l'estate del 1977 e Tucci girava Grease negli Studios della Paramount: ". Una delle ragioni del successo di Grease è che si tratta di un lavoro d'amore: eravamo amici anche nella vita. Con John ci conoscevamo già da tempo. Ha sempre dato il massimo della positività in tutti i ruoli che ha interpretato: da Grease a Pulp Fiction. Olivia all'epoca era una star internazionale e John sul set le teneva testa". Tucci rivela che prima di Travolta il ruolo di Danny fu offerto a Henry Winkler , il Fonzie di Happy Days: "Lui lo ha rifiutato perché voleva evitare di rimanere intrappolato nel ruolo del ragazzo con il giubbotto di pelle". E' stato lo stesso Winkler a scherzare su questo fatto dicendo: "L'ho rifiutato con la mente ma non di pancia. Dovremmo tutti fidarci del nostro istinto. Sono tornato a casa e ho bevuto un succo d'arancia. Travolta è tornato a casa e ha comprato un aeroplano".