Borg McEnroe: due gladiatori che combattono i propri demoni sul campo da tennis [Videointervista]

Una racchetta e una pallina per combattere i propri demoni. Questo è il tennis nelle parole di Janus Metz , il regista che ha appena portato sullo schermo la rivalità tra. "Se guardiamo le vite dei campioni di tennis, noteremo che possono trionfare e poi cadere nel dimenticatoio da un momento all'altro. E poi tornano in cima... e questo succede quando si riprendono mentalmente - ci racconta Metz - Ecco, è un gioco mentale: come affronti le tue paure e come crei un senso di intensità con te stesso? Come rimani con gli occhi aperti nei momenti che contano davvero? Questo mi interessava tantissimo".