Berlinale, videodiario finale: la pioggia di orsi e l'incontro con il Professor X

La sessantasettesima Berlinale chiude i battenti con il trionfo di, premiato con l'Orso d'oro. Il film diè una storia d'amore tra due personaggi che scoprono di convidivedere le stesse emozioni, gli stessi desideri. E che si ritrovano a fare esattamente gli stessi sogni. "Non si spiegano come sia possibile, devono solo accettarlo. Succede continuamente. Devono fare qualcosa. Devono reagire e trovarsi insieme - afferma la regista - Questa cosa li spinge fuori dalla loro comoda gabbia, perché in qualche modo entrambi vivono una vita limitata. Una vita noiosa e triste, seppur li faccia sentire al sicuro. Devi rischiare tutto, se vuoi veramente vivere. Ecco di cosa parla il film".: "Ho perso quasi dieci chili prima di fare il film. L'ho fatto perché l'aspetto fisico del personaggio lo richiedeva. Ma ho pensato che sarebbe stato anche un regalo per Hugh Jackman... dieci chili in meno per tutte le volte che mi avrebbe preso in braccio! - afferma l'attore - Quelle scene erano già tutte nel copione, non abbiamo improvvisato nulla. Sapevo benissimo, però, che ritrovarsi tra le braccia di Hugh Jackman fosse una situazione per la quale molti su questo pianeta avrebbero volentieri fatto a cambio con me!