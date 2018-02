Berlinale - le donne, il sesso e BIll Murray, ecco i campioni del Festival (Video)

NOTIZIE

Le prime immagini di Touch Me Not, miglior film al 68° Festival di Berlino

Adina Pintilie ed è il film che ha vinto l'Orso d'oro della Berlinale. Un'opera provocatoria che ha conquistato



Touch Me Not, è diretto dalla rumena Adina Pintilie ed è il film che ha vinto l'Orso d'oro della Berlinale. Un'opera provocatoria che ha conquistato Tom Tykwer, presidente di giuria del festival che ha dichiarato: "Volevamo assegnare questi premi non solo per quello che il cinema può fare, ma anche per quello che il cinema potrà raggiungere in futuro".

Touch Me Not parla di sessualità e intimità. Protagonista è una cinquantenne con forti problemi di intimità: la seguiamo mente visita un gigolò, un esperto di terapia sessuale e si reca anche un club bondage in piena esplorazione della sua sessualità.



Il film uscirà in Italia nel 2018 con I Wonder Pictures. Ve lo presentiamo attraverso le parole della regista nel video che segue:







LE DONNE TRIONFANO AL FESTIVAL

Sono le donne le protagoniste della berlinale, attrici, registe, personaggi cinematografici che vogliono lasciare il segno: "La speranza è che in futuro il numero di registe donne premiate, quelle che hanno la possibilità di fare film, sarà sempre più grande - afferma Mug - Sono le donne le protagoniste della berlinale, attrici, registe, personaggi cinematografici che vogliono lasciare il segno: "La speranza è che in futuro il numero di registe donne premiate, quelle che hanno la possibilità di fare film, sarà sempre più grande - afferma Malgorzata Szumowska , regista di