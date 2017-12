Baby Driver: uno dei migliori titoli del 2017 è il primo DVD del 2018

NOTIZIE

"Abbiamo creato a posta una app per gli attori mentre leggevano la sceneggiatura. Era la playlist di brani musicali che ascoltiamo in Baby Driver - racconta Edgar Wright - Volevo dare loro un'idea molto chiara di quello che sarebbe stato il film. Fargli capire che la sceneggiatura e la musica erano praticamente un tutt'uno. Non si può pensare a questo film senza considerare le canzoni. A volte se inserisci una canzone in un copione, allora fornisci ai tuoi attori un file o un link per ascoltare la canzone online. In questo caso abbiamo praticamente pensato a una app che fosse integrata allo script. Un software creato a Londra. Gli attori leggevano il copione e avevano un pulsante con il simbolo di Baby Driver in determinati punti. Se ci cliccavano sopra, allora ascoltavano la canzone che sarebbe finita nel film in quel momento".

Nei contenuti speciali ti vediamo a tuo agio sul set, durante il primo giorno di riprese. Come ti sei ritrovato alla fine della produzione?

Nell'ultimo periodo di riprese sei sempre esausto. Perché sei stato sempre operativo, non hai dormito. Hai bevuto solo caffé. Negli ultimi giorni però sei di nuovo rilassato. L'ultimo giorno vai di corsa, cercando di capire se hai fatto veramente tutto. Accade sempre di tutto, ma poi alla fine ti diverti anche, perché la troupe diventa più piccola e il cast non è più al completo sul set. In pratica giri solo primi piani, tipo ruote, pedali, volanti. Ma è una cosa rilassante e divertente. E dato che non devi nemmeno registrare il suono, puoi ascoltare la musica a volume alto mentre giri questi primi piani senza fine.



Mentre giravi quegli inseguimenti, qual era la preoccupazione più grande?

Quella di non avere più tempo. Giri le scene in autostrada e la polizia ti dice che hai tempo dalle sei del mattino alle due di pomeriggio. E non ci sono sconti. Alle due devi chiudere. Quindi la preoccupazione in quelle scene è: 'ho completato tutte le inquadrature?'. 'Abbiamo avuto abbastanza tempo?'. Erano le mie ansie principali. Non si trattava di come fare, ma se avevamo fatto tutto.



Gli extra del Blu-ray includono diverse scene tagliate. E non sono poche. Come mai così tante?







Di solito si tratta sempre di ritmo del film. Lo mostri al pubblico in proiezioni di prova e mentre guardi il film col pubblico ti ritrovi a pensare: 'se togliessimo questa scena, il ritmo avrebbe più tensione'. Quindi sì tratta di questo. Non ho eliminato nessuna scena perché non mi piaceva. Solo per questioni di ritmo. E non sento la mancanza delle sequenze che ho eliminato dalla versione finale del film.

Baby Driver è diventato un fenomeno pop istantaneo...

Ed è una cosa incredibile. Tutto ha avuto inizio sin dai trailer. E continua ancora oggi. Le persone si identificano con i personaggi. A volte nei film d'azione ci sono i buoni e i cattivi e tutti indossano vestiti neri o guidano macchine nere. Non riesci a distinguere chi è buono o cattivo tranne dalla faccia. Noi invece abbiamo passato tanto tempo a creare questi personaggi, quello che indossano, qual è il loro make-up, il loro taglio di capelli. Alle persone credo sia piaciuta molto la cosa. Escono dalla proiezione e pensano ad alcune immagini che non dimenticano più. La rete oggi è piena di fan art dedicate al nostro film. E' una cosa incredibile

Baby Driver ha una playlist eccellente. Però vorrei sapere quali sono guilty pleasure musicali di Edgar Wright?