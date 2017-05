Assassin's Creed: Michael Fassbender presenta l'edizione in DVD e Blu-Ray

Manca appena una settimana al ritorno di Michael Fassbender al cinema con, pellicola fantascientifica in cui lo vediamo nel doppio ruolo di David e Walter, due androidi tanto simili nel fisico quanto diversi nelle intenzioni. In attesa di quel film, Fassbender arriva in DVD e Blu-Ray con Assassin's Creed , dove è alle prese con il personaggio più action della sua carriera. Il film, uscito nei cinema a gennaio, è già disponibile inconL'attore irlandese interpreta un condannato a morte costretto a fare da cavia in un esperimento e a rivivere memorie del passato risalenti a un suo antenato. Finirà travolto nell'azione e si ritroverà membro di una setta di assassini in lotta contro i templari. Più rivivrà il passato, più si acquisterà conoscenze e abilità fisiche per affrontare i templari nel presente.: "Gran parte del lavoro è stato quello di mettermi in forma e osservare a fondo le mosse parkour del gioco. Ho fatto un corso di parkour e ogni giorno andavo in palestra. Una volta sul set lavoravo insieme a un team di stuntmen che mi spiegavano la scena. Grazie a questo film ho capito che è importantissimo fare il più alto numero di acrobazie senza ricorrere all'uso della controfigura. E io ho rinunciato alla controfigura per il 95% delle mie scene nel film".