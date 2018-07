A Quiet Place, il sorprendente horror silenzioso arriva a casa vostra

NOTIZIE

Quindi hai esitato prima di chiedere a Emily Blunt di interpretare il tuo film?

Avevo due paure: che mi avrebbe detto di no o, peggio, che mi avrebbe detto di sì solo per farmi un favore. Le ho fatto leggere il copione dicendo che avrei diretto il film ma non aggiungendo altro. Quando ha finito mi ha detto: “non puoi dare questo ruolo a qualcun altro. Devo farlo io”.

Hai già diretto due film in passato ma questo è stato il tuo primo horror.

Già gli horror non sono nelle mie corde. Mi fanno paura. Ma il punto qui non era l’horror. Quando mi hanno parlato di un film “su una famiglia che deve rimanere in silenzio” ho pensato che fosse una bella idea. E mi piaceva anche il fatto che il film non forniva troppe informazioni allo spettatore, anzi chi lo guarda scopre molto lentamente il perché loro stanno in silenzio. Per me dunque era più di un horror. All’epoca ero appena diventato padre per la seconda volta, e ricordo che ero spaventato e nervoso al pensiero di proteggere la mia neonata. A quel punto ho pensato: perché non mettere tutte queste emozioni nella sceneggiatura?

Fare dunque un film su una famiglia.

Esatto, la famiglia come metafora. Mi piace pensare ad A Quiet Place come a un’allegoria su quello che vuol dire veramente essere genitori. Mi sono ricordato de Lo squalo di Spielberg che ho sempre visto come la storia di tre uomini alle prese con il superamento delle loro paure. Lo squalo era il catalizzatore di quel processo. Ho voluto fare la stessa cosa con i miei protagonisti. Se lo spettatore si innamora di questi personaggi, allora riderà con loro, piangerà con loro e sarà terrorizzato insieme a loro.

Assolutamente. Ad oggi i commenti più belli che abbia sentito a proposito del film sono quelli di persone che hanno figli piccoli: per loro è stato difficile tenere sempre gli occhi sullo schermo, perché a un certo punto si immedesimavano con i personaggi. Questa è la magia del cinema: guardi un film e ti chiedi cosa faresti tu al posto dei protagonisti?

Ti immaginiamo dunque sperimentare e progettare alcune scene a casa con Emily Blunt. E spaventarvi a vicenda.

Proprio così, Emily e io chiacchieravamo e pensavamo a determinate situazioni di tensione domestica. A un certo punto lei mi diceva: “Se questa cosa accadesse e fossimo in questa stanza, io sarei terrorizzata, non voglio nemmeno pensarci!”. E allora inserivamo quella cosa nella sceneggiatura.

Dato che A Quiet Place è il tuo primo horror, quali sono i film dell’orrore che hai studiato prima di girarlo?

Ho visto tutti gli horror contemporanei, Scappa, The Witch, Don’t Breathe e It Follows, e sono bellissimi. E poi ho rivisto i thriller psicologici di un tempo come Rosemary’s Baby che mi ha aiutato a gestire la tensione. In pratica tieni a freno tutta la tensione fino a quando puoi, fino a quando non riesci più. E poi la scateni.



