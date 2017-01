Weekend al cinema – I consigli di Film.it

Lacrime e grandi attori: Collateral Beauty, di David Frankel

Will Smith a pezzi. Così lo vediamo in Collateral Beauty, un uomo che precipita dalle vette più alte di felicità e successo nel momento in cui perde la figlioletta. I suoi amici e colleghi di lavoro, preoccupati per lui e per il futuro della società che gestiscono insieme, provano ad aiutarlo senza alcun esito. Fino al giorno in cui escogitano un ultimo piano tanto disperato quanto folle.



Nel cast del film ci sono anche Edward Norton, Keira Knightley, Helen Mirren, Kate Winslet e Michael Pena.

