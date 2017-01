Vanessa Redgrave compie 80 anni: gli scatti di una carriera leggendaria

L'Oscar vinto per Giulia (1978)

Vanessa Redgrave è la migliore attrice non protagonista alla Notte degli Oscar del 1978. Eccola in trionfo grazie alla sua prova in Giulia.



Vanessa Redgrave compie 80 anni oggi, 30 gennaio 2017.



Nei cinque decenni in cui ha recitato sul grande schermo, l'attrice londinese ha preso parte ad alcuni titoli che hanno fatto la storia del cinema. Ne nominiamo subito due: Blow-up di Michelangelo Antonioni (1996) e Casa Howard di James Ivory (1992).



Morgan matto da legare le ha fatto guadagnare la sua prima nomination all'Oscar. Due anni dopo è stata candidata nuovamente per il biopic Isadora. E successivamente per Maria Stuarda, regina di Scozia (film uscito nel 1971). Ha vinto la statuetta come migliore attrice non protagonista nel 1978 con Giulia, dove divideva lo schermo con Jane Fonda. La quinta e la sesta nomination sono arrivate prima con I bostoniani e poi con Casa Howard.



Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Fred Zinnemann, Sidney Lumet, Richard Attenborough, Tinto Brass e Ken Russell. E naturalmente con Antonioni. "Nei film di Michelangelo il dialogo non aveva più importanza rispetto agli altri elementi. O comunque aveva un'importanza secondaria - ha scritto l'attrice nella sua autobiografia pubblicata nel 1991 - Grazie alla mia esperienza nella danza, ho apprezzato molto il suo metodo. Ho iniziato a guardare con precisione le forme e i colori attorno a me. Tutte le posizioni, gli angoli del corpo, la testa e le spalle e il tempo di ogni movimento erano per lui vitali. Non ho mai incontrato un occhio più preciso del suo nel cinema. Nei film inglesi e americani i colori e le forme sono parte di una decorazione, lo sfondo di un azione. Nel mondo di Michelangelo queste cose erano invece l'azione".

In occasione degli ottant'anni dell'attrice, vi invitiamo a fare un viaggio fotografico attraverso la sua carriera e la sua vita.