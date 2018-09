Supereroi, le rivalità che non hanno senso (ma vogliamo vedere lo stesso)

Batman contro Superman

Negli ultimi anni abbiamo visto Batman scontrarsi con Superman e Captain America in rotta con Iron Man, ma ci sono molte altre storiche rivalità tra i supereroi dei fumetti americani che ancora in sala non abbiamo visto. Ecco le faide più assurde, bizzarre, ridicole tra eroi in costume, sia quelle che abbiamo già incontrato, sia quelle che ci piacerebbe davvero tanto vedere, un giorno...



Cominciamo proprio da quella tra Batman e Superman. Una rivalità che dice moltissimo sul carattere del Cavaliere Oscuro, un grande stratega che non ha paura di lanciarsi nelle missioni più impossibili perché ha progettato tutto. Un uomo talmente intelligente da poter competere con la forza bruta grazie al suo cervello. Il loro più famoso scontro avviene, nei fumetti, sulle pagine de "Il ritorno del cavaliere oscuro" di Frank Miller. L'analoga scena di Batman v Superman è ispirata proprio a quella storia: Batman indossa un'armatura e sembra quasi poter competere con i poteri divini di Superman.



Enfasi sul "quasi": al di là del rispetto per il coraggio e la determinazione di Bruce Wayne, questo conflitto non ha il minimo senso. Superman potrebbe tranquillamente scioglierlo con la vista laser, congelarlo con il suo alito, disintegrare ogni singolo osso del suo corpo alla velocità della luce. Eppure è proprio per questo che amiamo vederli competere.



