Star Wars: dieci cattivi di cui ignoravi l'esistenza

Kreia

Kreia nasce in Knights of the Old Republic 2. E' un potente Jedi, almeno finché non viene bandita dall'ordine per aver aiutato il suo allievo Revan in una battaglia non approvata dal consiglio. Kreia passa così al Lato Oscuro e prende sotto di sé come allievi Darth Sion e Darth Nihilus, che però infine la tradiscono e la "tagliano fuori" dalla Forza stessa. Disillusa, Kreia sviluppa una nuova filosofia, che contrasta sia con il Lato Oscuro che con la Luce - un vero spirito libero in una Galassia dominata dall'eterno conflitto tra bene e male.