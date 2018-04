Sliding Doors, i vent'anni del piccolo cult sentimentale con Gwyneth Paltrow

Sliding Doors: i "cattivi" del film

I "cattivi" del film. John Lynch è Gerry, fidanzato della Paltrow nel film. Jeanne Tripplehorn è Lydia, la sua amante.



Al cinema ricordiamo Lynch anche in Best, biopic sul celebre calciatore George Best. In TV ha interpretato la serie The Fall al fianco di Gillian Anderson e Jamie Dornan.



Ricordiamo l'americana Tripplehorn come rivale di Sharon Stone in Basic Instinct, co-protagonista con Kevin Costner in Waterworld e grande amore di Hugh Grant in Mickey Occhi blu. Dal 2012 al 2014 ha interpretato la serie Criminal Minds.