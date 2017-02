Slam - Tutto per una ragazza: foto in esclusiva dal film di Andrea Molaioli

"SLAM: sbattere, scagliare, scaraventare. Nei fumetti: rumore di una porta chiusa con forza. Nel gergo dello skateboarding: caduta rovinosa al termine di un'evoluzione acrobatica”.

. La storia di Samuele "Sam" ( Ludovico Tersigni ) ragazzo di sedici anni che ha una sola grandissima passione: lo skateboard. Figlio di genitori giovanissimi ( Jasmine Trinca Luca Marinelli ), il protagonista spera di essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni, come è capitato a sua mamma e a sua nonna.Queste sue speranze escono di scena con tutto il resto quando incontra Alice ( Barbara Ramella ), la meravigliosa ragazza di cui si innamora all'istante.

Slam - Tutto per una ragazza, è tratto dal romanzo di, di cui al cinema abbiamo già visto Alta fedeltà Febbre a 90° e più recentemente Non buttiamoci giù . Dietro la macchina da presa c'è Andrea Molaioli , regista dei sorprendenti. Vi raccontiamo il nuovo film in una serie di scatti in esclusiva.