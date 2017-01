Prima di The Founder: McDonald's al cinema, una storia d'amore

Michael Keaton in The Founder

Michael Keaton trionfa festeggiando il franchise McDonald's in una scena di The Founder.



Il film racconta la vera storia di Ray Kroc prima entrato in affari con i fratelli Mac e Dick McDonald e poi pronto a soffiargli il ristorante creando personalmente la catena di fast food che tutti conosciamo. E' ambientato nel 1961, l'anno in cui Krock comprò le quote della società dai fratelli specializzati nel servire velocemente cibo ai loro clienti. Un affare multimilionario andato in porto con "soli" 2,7 milioni di dollari (circa un milione netto a testa).



Partendo da questo titolo, esploriamo il rapporto tra cinema e fast food, presentandovi dieci titoli che includono scene importanti ambientate al McDonald's. Scopritele nelle immagini che seguono!



