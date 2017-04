Pierfrancesco Favino prima di Moglie e marito: i 10 ruoli da non perdere

Pierfrancesco Favino: i dieci film da non perdere

Duro e spietato. Romantico e vulnerabile. Comico. Drammatico. Terrificante. Disgustoso. Perfetto. Pierfrancesco Favino ha più volte incarnato tutte queste dimensioni e più volte le ha unite nei suoi ruoli al cinema e in TV.

L'attore ritorna sul grande schermo in Moglie e marito in cui lo vediamo nei panni di una donna intrappolata nel corpo di un uomo. Un ruolo divertente all'interno di un genere che raramente viene esplorato nella cinematografia nostrana: quello dello scambio dei corpi.



Nel film di Simone Godano, Favino è uno scienziato che per sbaglio scambia il suo corpo con quello della moglie interpretata da Kasia Smutniak.



In occasione dell'uscita del film, abbiamo esplorato la filmografia dell'attore, in Italia e all'estero, individuando i dieci ruoli fondamentali nella sua carriera. In quale di questi film vi ha colpito di più?



