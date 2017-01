Oscar 2017: i grandi esclusi

The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo

L'esclusione di The Birth of a Nation non è una grandissima sorpresa, dato lo scandalo che ha colpito il regista Nate Parker e la effettivamente non eccelsa qualità del film. Che pure era dato come scontato asso pigliatutto nei primi mesi del 2016, ma nel frattempo sono arrivati svariati film sugli afroamericani a cancellarlo dall'esistenza.