Pasqua al cinema – I consigli di Film.it

Pasqua al cinema: tutti inseguono Fast & Furious!

Sono una decina i titoli presenti nelle sale a Pasqua. Non troppi, ma tutti ben mirati verso una piena offerta cinematografica.



Ci sono le commedie intelligenti del nostro cinema - Moglie e marito e Lasciati andare - ci sono ancora i film per un pubblico più giovane - I Puffi e Power Rangers - e ci sono anche gli eroi di Fast and Furious che, arrivati all'ottavo capitolo, accelerano ancora di più e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.



E' anche una settimana che offre personaggi femminili in grado di lasciare il segno: basti guardare l'ottima Kristen Stewart di Personal Shopper, il dramma di Olivier Assayas fischiato un anno fa a Cannes e adesso pronto per il secondo round che sta affrontando all'estero a testa alta.



La Kasia Smutniak di Moglie e marito è memorabile nel suo tentativo di fare l'uomo. Charlize Theron domina Fast & Furious nei panni dell'unica donna in grado di mettere in ginocchio l'eroico Vin Diesel.



La Marion Cotillard di Mal di pietre è una donna moderna nella Francia di metà Novecento. Ci sono anche Natalie Portman e Lily-Rose Depp perfette protagoniste dell'affascinante e bizzarro Planetarium e infine ci sono ancora le protagoniste di Libere, disobbedienti, innamorate.



Scorrete le foto della galleria per trovare la risposta a una semplice domanda: qual è il vostro film delle feste?