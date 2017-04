Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Un road movie tutto italiano: Ovunque tu sarai

Un viaggio spensierato per sostenere la propria squadra del cuore diventerà, per quattro amici, un’occasione per mettere in discussione loro stessi e il legame che li unisce. Questa la trama di Ovunque tu sarai, opera prima di Roberto Capucci con Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni e Ariadna Romero. Qui ne potete vedere una clip esclusiva.



Scoprite la programmazione del film nella nostra scheda.