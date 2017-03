Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Il film della settimana: Ghost in the Shell

Il thriller di fantascienza ispirato al famoso manga di Masamune Shirow e all'omonimo film di animazione di Mamoru Oshii arriva finalmente nelle sale italiane. Scarlett Johansson è la protagonista di Ghost in the Shell, storia di un'indagine ad alto rischio per scoprire chi stia sabotando la più grande multinazionale specializzata in robotica al mondo, in un futuro in cui la maggioranza della popolazione mondiale ha impianti cibernetici dentro di sé. Dirige Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore), nel cast anche Takeshi Kitano e Juliette Binoche.



Qui i primi cinque minuti del film. Qui il nostro quiz dedicato ai manga e anime al cinema.



Per scoprire la programmazione del film, consultate la scheda.