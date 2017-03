Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

I nuovi film della settimana: arrivano gli imperdibili Elle e Victoria

Elle è il film della settimana. Victoria è il capolavoro nascosto che finalmente arriva nei cinema italiani a distanza di due anni dalla sua presentazione al Festival di Berlino. Entrambi i drammi includono dosi di thriller, humour e sentimento. Entrambi sono titoli da non perdere in quest'ottima settimana di uscite cinematografiche.



Chi cerca la fantascienza mascherata da blockbuster hollywoodiano, la troverà con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds in Life, diretto da Daniel Espinosa. Un film che non esista a scatenare anche l'horror nel momento in cui un alieno decide di farla pagare cara a un gruppo di astronauti. Il secondo titolo "di paura" è invece La cura dal benessere, diretto dal Gore Verbinski di The Ring, un thriller che assembla immagini ipnotiche all'interno di un'atmosfera disturbante.



Non è un paese per giovani segna, invece, il ritorno di Giovanni Veronesi alle storie degli italiani in fuga (questa volta a Cuba), un tema che ha già affrontato in Che ne sarà di noi, uno dei suoi più grandi successi. Chi invece vuole restare su storie di italiani in Italia troverà Slam - Tutto per una ragazza, commedia coming-of-age tratta dall'omonimo libro di Nick Hornby.



Naturalmente il weekend può essere anche un momento perfetto per i recuperi: da Logan a Kong: Skull Island, da John Wick 2 a La bella e la bestia. Questi sono i grandi film, seguiti anche dai film indimenticabili come Loving, uscito la scorsa settimana e attualmente nelle sale.



Sfogliate le immagini della gallery per consultare il cercacinema e trovare una risposta alla domanda: qual è il vostro film della settimana?