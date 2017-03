Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

I nuovi film della settimana: King Kong contro tutti!

Grandi attori, divertimento e un'overdose di effetti speciali che lasciano a bocca aperta. Il kolossal Kong: Skull Island - reboot delle 'avventure' di King Kong - domina le uscite di questo weekend.



A "combattere" lo scimmione ci sono due titoli interessanti: il sentimentale La luce sugli oceani - che trasporta dalla realtà alla finzione cinematografica il vero amore tra Michael Fassbender e Alicia Vikander - e Il diritto di contare biopic che segue le prime donne afro-americane arruolate dalla Nasa come matematiche.

Un team che ha giocato un ruolo fondamentale nelle prime fasi della corsa allo spazio. Un film, quello diretto da Theodore Melfi, che ha sfiorato l'Oscar portando in scena il meglio del cinema hollywoodiano: recitazioni memorabili, momenti da pelle d'oca e il racconto di una storia vera.



Non mancano la commedia con la coppia Elio Germano - Fabio De Luigi in Questione di Karma, l'horror che torna in sala con Autopsy e l'animazione con l'interessante Phantom Boy.



Scorrete le foto che seguono per decidere quale sarà il vostro film del weekend e consultare il Cercacinema per trovare la sala più vicina e l'orario del vostro spettacolo!