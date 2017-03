Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Logan, La legge della notte e le uscite della settimana

Piatto ricco in questo primissimo weekend di marzo: al cinema ce n'è davvero per tutti i gusti. Partiamo da Logan - The Wolverine, terzo capitolo della saga solista del mutante artigliato e ultimo film in cui lo vedremo interpretato da Hugh Jackman. L'attore dice addio al personaggio che lo ha reso una star uscendo col botto, per davvero: Logan è un film violentissimo (attenzione a non portarci i bambini!) e catartico, un vero gran finale per la saga e una pietra miliare dei cinecomics.



A battersi con lui vedremo La legge della notte, nuovo film di Ben Affleck, e l'action tutto italiano Falchi. Per altri gusti ci sono Rosso Istanbul, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, la dramedy tedesca Vi presento Toni Erdmann e la nuova commedia satirica di Maccio Capatonda, Omicidio all'italiana.



Scopriamo insieme tutte le uscite del weekend.