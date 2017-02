Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Cinema: le uscite che precedono gli Oscar

Il weekend cinematografico che anticipa gli Oscar offre allo spettatore la possibilità di recuperare gran parte dei film candidati: da La La Land a Manchester by the Sea, da Moonlight alla new entry Barriere. A Natalie Portman che con Jackie potrebbe vincere il suo secondo Oscar: dovrà però battere Emma Stone per arrivare al trionfo.



Messe da parte le statuette, questo weekend appartiene totalmente a T2 Trainspotting, sequel del cult del 1996 che finalmente arriva nelle sale italiane dopo essere già uscito nel Regno Unito e in gran parte d'Europa. Riusciranno Renton e i suoi amici a fare centro vent'anni dopo? Di sicuro vale la pena ritrovarli in sala.



I piguni di Luc Jacquet si rimettono in viaggio nel sequel di uno dei documentari più interessanti e teneri mai visti sullo schermo: La marcia dei pinguini.



Matt Damon è un guerriero pronto a combattere contro alcune creature mostruose nell'antica Cina in The Great Wall. Alessandro Gassmann e Marco Giallini sono invece la coppia italiana della settimana, protagonisti di Beata ignoranza, il nuovo film di Massimiliano Bruno.



