Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Nuove uscite al cinema: blockbuster contro candidati agli Oscar

Il fine settimana cinematografico che ci aspetta vede l'uscita italiana di due titoli che potrebbero lasciare il segno agli Oscar 2017, vale a dire Manchester by the Sea e Moonlight.



A contrastarli, troviamo un blockbuster (Resident Evil: The Final Chapter), una commedia made in Italy (Mamma o papà?) e poi film d'animazione, d'azione e commedie british.



Seguite come di consueto la nostra gallery, per orientarvi tra le uscite della settimana e per scoprire dove i vostri film preferiti siano in programmazione nelle sale più vicine a voi...