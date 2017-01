Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Tornano Ficarra e Picone: L'ora legale

In un paesino della Sicilia, viene eletto inaspettatamente un sindaco progressista che si lancia in una battaglia per il ritorno alla legalità. Mentre i cittadini, da anni abituati a un regime di illegalità legalizzata, combattono le ordinanze del sindaco, un duo di amici, Salvo e Valentino, proprietari di un chiosco di bibite nella piazza principale, portano avanti una loro personalissima battaglia per ottenere un ampliamento del chiosco. Ficarra e Picone tornano per riflettere sui mali dell'Italia di oggi nella nuova commedia da loro diretta e interpretata. Qui la nostra recensione.



Cercacinema: vai alla scheda di Silence per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo!