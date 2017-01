Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Weekend al cinema: il momento dei grandi film

Finalmente è arrivato il giorno in cui chi ama il cinema potrà correre in sala a vedere Silence, il nuovo film di Martin Scorsese, un progetto che il regista insegue da vent'anni. Un kolossal religioso ambientato nel Giappone del Seicento.



Scorsese non arriva in sala da solo: i suoi sfidanti sono Allied, filmone di guerra romantico, diretto da Robert Zemeckis e interpretato dalla coppia Brad Pitt e Marion Cotillard e The Founder, storia vera sull'uomo che ha inaugurato il franchise di McDonalds, un'interpretazione magnifica di Michael Keaton.



Al cinema troviamo ancora Will Smith a pezzi in Collateral Beauty, Michael Fassbender in gran forma metre salta nel vuoto nell'adattamento del videogioco Assassin's Creed e soprattutto Il cliente, ottimo thriller iraniano di Asghar Farhadi. E poi ancora la commedia di Alessandro Siani, lo spinoff di Star Wars e tanto altro.



Quale sarà il vostro film del weekend? Scopritelo nelle foto che seguono!