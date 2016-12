Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Inizia oggi il lungo weekend di Natale, che vedrà legioni di spettatori riversarsi al cinema. La sfida è aperta tra i grossi titoli ancora in sala e quelli che arrivano proprio oggi, tra cui l'immancabile classico Disney Oceania , la commedia Florence con Meryl Streep e due attesissimi film drammatici come Paterson di Jim Jarmusch e Lion - La strada verso casa . Scorrete la nostra gallery per conoscere i film in uscita e la loro programmazione nelle sale italiane...

Per scaldarsi il cuore con una toccante storia vera, la scelta perfetta è Florence di Stephen Frears. Meryl Streep interpreta la soprano stonata Florence Foster Jenkins, e accanto a lei troviamo il re della commedia british Hugh Grant. Qui la recensione.

Molto atteso Lion - La strada verso casa , dramma in cui Dev Patel interpreta un ragazzo indiano adottato da una coppia australiana (la mamma è Nicole Kidman), che torna in India da adulto insieme alla sua ragazza (Rooney Mara) per ritrovare la famiglia d'origine perduta. Qui la nostra recensione.

Tra commedia e dramma, Il medico di campagna racconta la vita di un dottore in un paesino di provincia, che si scopre malato ed è costretto ad accettare l'arrivo di una collega, che lo assisterà e dovrebbe rimpiazzarlo. Lo scontro tra le abitudini di città e il mondo conservatore della campagna saranno solo uno degli ostacoli da superare. Qui la nostra intervista al regista Thomas Lilti.

Un altro film d'animazione ma di tutt'altro genere e con un target più adulto: Le stagioni di Louise è un poetico film francese che racconta di una donna che, dopo aver perso un treno, si ritrova da sola in una piccola località balneare, abbandonata da tutti. Il tempo inizia a peggiorare e lei, fragile e civettuola, non è esattamente un Robinson Crusoe. Eppure, Louise prende questa situazione come una sfida, cercando di sopravvivere affrontando la natura così come i suoi ricordi.

Per i più piccoli, continua la recente tradizione di lanciare a Natale i nuovi episodi di una serie TV animata al cinema. Quest'anno tocca al cartoon canadese Paw Patrol .

