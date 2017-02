Matt Damon, i dieci ruoli che hanno lasciato il segno

Matt Damon, dieci ruoli indimenticabili

Matt Damon torna nei cinema con The Great Wall, action avventuroso in cui interpreta un guerriero nell'antica Cina pronto a combattere contro un'orda di mostri.



In occasione del ritorno dell'attore nelle sale, esploriamo la sua carriera, individuando i dieci ruoli che più ci hanno colpito. Personaggi che non ha necessariamente interpretato nei titoli più belli della sua filmografia, ma che hanno comunque lasciato il segno. Da Will Hunting - Genio ribelle a The Martian.



Nel corso di oltre vent'anni di carriera, Matt Damon ha saputo unire lo humour a una sua perfetta componente drammatica. Ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere anche. Ed è entrato nei franchise, diventando una star dell'action nei film di Bourne, pellicole adrenaliniche e spettacolari che non hanno niente da invidiare a James Bond e Mission: Impossible. La differenza con gli altri superagenti segreti sta nella sua umanità e vulnerabilità: per questo adoriamo il personaggio di Jason Bourne.



Scoprite quali sono le performance dell'attore che abbiamo amato di più, sfogliando le foto che seguono. Siete d'accordo con noi?