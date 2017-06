Le star di Hollywood bandite dalla Cina

Brad Pitt

Brad Pitt ha commesso un solo "errore": quello di interpretare Sette anni in Tibet, film di Jean-Jacques Annaud che racconta la storia vera dell'amicizia tra l'alpinista austriaco Heinrich Harrer e il Dalai Lama. Un film che non piacque per nulla alle autorità cinesi per via della rappresentazione dell'occupazione cinese in Tibet. Bastò questo a far bandire Pitt dal paese, un bando che però è terminato nel 2016. Evidentemente è un nome troppo importante in ambito cinematografico.