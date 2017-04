Romantica e letale: 10 ruoli per amare Kate Beckinsale

Kate Beckinsale, 10 ruoli per innamorarsi di lei

La macchina da presa ama Kate Beckinsale (Londra, 1973) e ne cattura tutto il fascino, sia quando la vediamo alle prese con la commedia, sia quando la vediamo nel suo lato più action che spesso ha portato al cinema in horror e film di fantascienza.



Sono passati quattordici anni dalla prima volta in cui ha interpretato Selene in Underworld, da allora è tornata a interpretare il ruolo della vampira guerriera in altri tre sequel della saga. Diventando un'icona action dei nostri tempi, al pari della Milla Jovovich di Resident: Evil.



La Beckinsale è di nuovo Selene in Underworld: Blood Wars e per l'occasione abbiamo ripassato la sua carriera, individuando i dieci ruoli più importanti.

Si parte da quando è stata lanciata sul grande schermo da Kenneth Branagh nel 1993 e si arriva fino a oggi, passando tra titoli più o meno memorabili nei quali è comunque riuscita a creare un modello di donna fatale del nuovo millennio: una creatura la cui bellezza è in grado di essere letale.