I set più folli della storia del cinema

L'arte di vincere (2011)

O "L'arte di scherzare?". Brad Pitt e Jonah Hill strinsero un vero rapporto fraterno sul set del film di Bennett Miller. Al punto che Pitt sottopose la giovane co-star a una serie di affettuosi scherzi, come incollargli dei finti testicoli sull'auto e trasformare la sua auto da golf in una Wham!-mobile, un mezzo colorato di rosa, decorato con un'immagine photoshoppata di Hill in compagnia di George Michael e dotata di un altoparlante che mandava in loop a tutto volume "Wake Me Up Before You Go Go".