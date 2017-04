I primi 40 anni di Ambra: 10 film interpretati dall'ex regina di Non è la Rai

Buon compleanno Ambra: riscopriamola in dieci film

E' nata a Roma il 22 aprile del 1977 Ambra Angiolini. Attrice che negli anni Novanta conoscevamo solo attraverso il suo nome di battesimo come presentatrice TV, cantante e speaker radiofonica.

A partire dal 2006, però, Ambra si è dedicata anche al cinema. mettendosi alla prova in diversi generi. Lanciata da Ozpetek, ha lavorato anche con Emidio Greco nel dramma Notizie dagli scavi e con Cristina Comencini in Bianco e nero. Successivamente ha sperimentato diversi tipi di commedia, diventando uno dei volti più richiesti all'interno del genere.



In occasione dei suoi primi 40 anni, ve la mostriamo in dieci film, a partire dal primo realizzato per la TV: Favola, grande successo nella storia di Italia 1 alla fine degli anni Novanta.



Scoprite i dieci film di Ambra nelle foto che seguono!