I 50 anni di Paul Giamatti: 10 ruoli per celebrare il grande caratterista

Paul Giamatti: le dieci volte che ci ha regalato grandi ruoli al cinema

Uno dei migliori caratteristi del cinema americano e allo stesso tempo un attore che quando ha interpretato ruoli di punta ha spesso lasciato il segno. Paul Giamatti riesce a essere tenero, nevrotico, matto e pericoloso allo stesso tempo.



In pochi riescono come lui a incarnare tutte queste qualità in unico ruolo. Basta vederlo in Sideways - In viaggio con Jack, commedia drammatica on the road in cui crea un nuovo archetipo di loser del cinema made in USA.



Attore impegnato tanto al cinema quanto in TV (dove è attualmente protagonista della serie Billions), Giamatti compie oggi 50 anni. E' nato infatti il 6 giugno del 1967 a New Haven, nel Connecticut.



Siamo andati in esplorazione cercando le dieci prove memorabili della sua carriera cinematografica. Siete d'accordo con la nostra scelta? Scopritelo sfogliando le immagini che seguono.