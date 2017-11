Da romantico cronico a cattivo: dieci ruoli per amare Hugh Grant

Hugh Grant: dieci ruoli per amarlo veramente

Hugh Grant diventa perfido in Paddington 2. L'attore inglese si diverte nell'incarnare la nemesi dell'orsacchiotto amato dai bambini nel sequel appena arrivato nei cinema.



Cercacinema: vai alla scheda di Paddington 2 per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo

Più volte nel corso della sua carriera Grant si è reinventato e ci ha presentato nuovi modelli cinematografici. A metà degli anni Novanta ha creato un nuovo archetipo di eroe romantico: sensibile e impacciato, autoironico e brillante, maldestro. E unico. Lo abbiamo visto così in Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill. Più avanti ha deciso di abbandonare il romanticismo e trovare il coraggio di diventare bastardo: prima ne Il diario di Bridget Jones e poi in About a Boy.

Arrivato a 57 anni (compiuti lo scorso 9 settembre) Grant ha detto addio ai ruoli di eroe romantico, ma non ha di certo smesso di stupirci. In occasione di Paddington 2, riscopriamo la sua carriera in dieci passi cinematografici fondamentali.

Guarda anche:

I cinquant'anni di Julia Roberts, ecco come è cambiata nel corso del tempo

Dieci colpi di scena che hanno rovinato un film

Dieci scene horror che non vorrete rivedere una seconda volta