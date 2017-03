Glenn Close compie 70 anni: in quale ruolo vi ha conquistato?

I 70 anni di Glenn Close, dieci ruoli per scoprire il suo genio

Sono tante le donne che hanno fatto la storia del cinema immortalate con un coltello in mano. Glenn Close è quella che ricordiamo di più (sul podio davanti alla Kathy Bates di Misery non deve morire). Eccola in una foto che riconosciamo all'istante, uno scatto da Attrazione fatale (1987). Quello che è il suo ruolo più celebre.



La Close compie 70 anni, è nata a Greenwhich nel Connecticut il 19 marzo del 1947.

Ha debuttato nel cinema nel 1982 con Il mondo secondo Garp, e con quel primo film ha ottenuto subito una nomination all'Oscar. La prima di sei candidature ricevute nell'arco di trentanni di carriera. Inclusa quella per Attrazione fatale.



Sono più di ottanta le produzioni a cui ha preso parte in tre decenni di carriera al cinema e in TV (dove la ricordiamo soprattutto nelle serie The Shield e Damages), senza dimenticare anche la sua attività a teatro.



Sullo schermo la Close ci ha regalato tanti personaggi di donne forti, e in esse ha sempre trovato il punto esatto in cui quella forza incontra l'inizio della loro fragilità. Questo è il suo genio.



In occasione del suoi 70 anni, partiamo da Attrazione fatale per riscoprire i dieci ruoli da non perdere all'interno della carriera dell'attrice. Quale tra questi è il vostro preferito?