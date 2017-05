Festa della mamma: dieci film da vedere il 14 maggio

Mars. Doubtfire (1993) e i film da vedere in occasione della Festa della mamma

Il "mammo" di Robin Williams in Mrs. Doubtfire apre la nostra gallery dedicata ai film da vedere (o rivedere) in compagnia della vostra mamma il 14 maggio, in occasione della Festa della mamma.



Perché lo abbiamo scelto? Per ridere e ritrovare il buon umore nonostante i temi difficili trattati dal film. E per farvi scoprire quanto siate fortunati nell'avere una mamma affettuosa accanto.



Scoprite con noi gli altri titoli essenziali da vedere in occasione della Festa della mamma.



GUARDATE ANCHE:

Dieci film d'azione da recuperare su Netflix assolutamente

I ruoli che tutti a Hollywood volevano interpretare

Dieci esilaranti parodie dei poster cinematografici