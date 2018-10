Dieci grandi film che non vorrete rivedere una seconda volta

Oldboy (2003)

Ci sono film che rivediamo almeno una volta l'anno, e altri che invece non vorremmo mai più rivedere dopo la prima volta. Film dai temi talmente controversi, o dalla messa in scena talmente forte, da spingerci a rifiutare una seconda visione.



Tra questi, il nostro primo titolo, Oldboy, è persino uno dei più leggeri. Il film di Park Chan-wook, capitolo centrale della sua trilogia sulla vendetta, è la storia di un uomo che, dopo essere stato imprigionato per quindici anni in un appartamento senza appartente motivo, viene liberato, e si mette in cerca dell'uomo che lo ha rapito. Nulla è come sembra, però, e il povero Oh Dae-su scopre presto di essere vittima di un complesso piano di vendetta. E la conclusione è così sconvolgente, da lasciare il segno nello spettatore per lungo tempo. Rivederlo, sapendo già cosa vi aspetta nel finale, potrebbe essere arduo.



