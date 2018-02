Dieci attori rimpiazzati a riprese già iniziate

James Remar - Aliens - Scontro finale (1986)

James Remar era stato scritturato inizialmente nel ruolo del caporale Hicks in Aliens - Scontro finale, ma fu licenziato per "divergenze creative". In seguito l'attore confessò che in realtà era stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. James Cameron chiamò al volo il suo amico Michael Biehn (Kyle Reese in Terminator), ma in alcune scene in cui Hicks appare di spalle possiamo vedere ancora Remar.