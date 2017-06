Dieci attori la cui vita è stata sconvolta da un film

C'è voluto tanto tempo per far smaltire a Isabelle Adjani il personaggio che interpreta in, horror psicologico diretto da Andrzej Zulawski . Un ruolo per il quale l'attrice ha vinto il premio César... e ha vinto anche una bella terapia psicologica per "espellere il personaggio di Anna dal suo corpo". La Adjani ha giurato che non avrebbe interpretato mai più un ruolo simile.