Costumi di carnevale, dieci idee per chi ama cinema e serie TV

Il cult: la gang di Stranger Things

Vestirsi come i bambini di Stranger Things è roba dell'anno scorso. Quest'anno la scelta, per un gruppo di amici, non può che ricadere sulla gang nella quale entra Eleven nella seconda stagione. Ma sarà una bella battaglia per decidere chi farà Eleven, con quel fantastico look anni '80. In alternativa, potreste vestirvi da Dustin e Steve!