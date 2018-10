Commedie e remake, cinque imperdibili e cinque da evitare

Da evitare: Overboard (2018)

Per non incorrere in polemiche nell'era del Me Too, il remake di Una coppia alla deriva effettua un gender-swap. Là era Kurt Russell a convincere una spocchiosa ereditiera di essere suo marito dopo che questa aveva perso la memoria. Qui invece è Anna Faris ad approfittarsi di un riccone. Ma lo scambio non basta a rendere questo remake interessante o valevole di una visione.