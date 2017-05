Catherine Deneuve: i 10 ruoli fondamentali

1 - Bella di giorno (1967)

Catherine Deneuve è la musa di Luis Bunuel nel capolavoro Bella di giorno, dove la vediamo nei panni di Séverine, una donna affetta da seri problemi di relazione. Cercherà di curarli prostituendosi presso una casa d'appuntamenti.



Il film ha vinto il Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia. Era il 1967 e la Deneuve aveva 24 anni.



Partendo da Bella di giorno e in occasione del ritorno in sala della Deneuve con la commedia Quello che so di lei, abbiamo individuato i dieci ruoli fondamentali dell'icona francese. Una diva. Una grandissima attrice.



