Andie MacDowell compie 60 anni, dieci film da riscoprire per innamorarsi di lei

Andie MacDowell, volto della commedia di fine millennio

C'è stato un momento degli anni Novanta in cui il cinema ci ha mostrato che ritrovarsi tra le braccia di Andie MacDowell significava arrivare alle vette della felicità, qualcosa che i protagonisti dei film romantici si auguravano per completare la loro vita.



Perché avere l'amore delle donne interpretate dalla MacDowell comportava superare i propri difetti e realizzarsi come persona. Pienamente. Lo sanno bene i personaggi interpretati da Bill Murray in Ricomincio da capo, Gerard Depardieu in Green Card o William Hurt in Michael. Le bastava entrare in scena per stregare totalmente un uomo, come succede a Hugh Grant in Quattro matrimoni e un funerale.

L'attrice e modella compie 60 anni (è nata a Gaffney, nel South Carolina, il 21 aprile 1958): esplorare il suo lavoro vuol dire avere la possibilità di riscoprire alcuni classici di fine millennio o comunque di dare sfogo alla nostalgia per quei giorni in cui la MacDowell era uno dei volti più richiesti del cinema.



Ve la presentiamo dunque in dieci ruoli. Scopriteli sfogliando le immagini che seguono.



