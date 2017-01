E' morto Vincent Schiavelli

NOTIZIE

04.05.2006 - Autore: Nexta



Si è spento a 57 anni nella sua abitazione di Polizzi Generosa (Palermo), Vincent Schiavelli , attore caratterista italo-americano. Era noto per le sue interpretazioni in "Qualcuno volò sul nido del cuculo", dove interpretava uno dei matti accanto a Jack Nicholson, "Ghost", "Fino all'inferno", "Gli indesiderabili". La camera ardente è stata allestita nell'aula consiliare del comune, un piccolo paese arroccato sulle Madonie, che Schiavelli aveva scelto come residenza principale.